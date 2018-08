Domenica prossima la squadra di Maran sarà di scena in un'attesa amichevole in famiglia in programma alla 17,30 a Torre del Grifo con la possibilità per i tifosi di assistere dal vivo alla gara (limitatamente alla disponibilità di posti dell'impianto mascalucese). Sarà, in pratica, una sorta di prologo alla prima partita del nuovo campionato che mister Maran metterà a frutto per oleare ulteriormente schemi e tattica. Sarà, peraltro, l'occasione per vedere all'opera l'ultimo arrivato, quel Gino Peruzzi ingaggiato nei giorni scorsi dal club rossazzurro dopo una corte spietata e vincendo la concorrenza di altre società blasonate.Velez e' arrivato ai piedi dell'Etna per colmare forse l'ultima lacuna dello scacchiere. In alternativa con il collaudato Alvarez, Gino Peruzzi farà la differenza nel ruolo di terzino destro. In attesa dell'impegno domenicale previsto per il prossimo18 agosto, il Catania continuerà ad allenarsi nel suo centro sportivo e le uniche,eventuali novità potrebbero riguardare qualche movimento in uscita considerato che, alla fine, Maxi Lopez dovrebbe riuscire a trovare la sua esatta e preferita collocazione malgrado il presidente Pulvirenti confidi sempre di trattenerlo in maglia rossazzurra. Novità in vista anche per altri due attaccanti in esubero: Catellani e Doukara, infatti, sono attenzionati da alcune formazioni cadette e le trattative potrebbero andare felicemente in porto proprio negli ultimi giorni di mercato, quando il tempo... stringe e gli affari scorrono in modo più fluido.