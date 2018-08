Ha trovato il coraggio di raccontare ai Carabinieri della Stazione di Adrano l'inferno passato per anni tra le mura di casa, riuscendo così a fare arrestare il proprio aguzzino, quel marito che la sottoponeva a pressioni insopportabili da anni. R.N., 63enne, ora è in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.esibendo anche i referti medici attestanti le lesioni arrecatele dal coniuge. Nell’ esposizione dei fatti ha evidenziato la tirannia alla quale è dovuta sottostare a lungo, costretta ad accettare anche le relazioni extra-coniugali del marito senza poter esprimere il proprio disagio interiore per la paura di subire reazioni violente.dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso un’ ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.