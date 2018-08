POZZILLO- CT La Guardia Costieruna ha ritrovato il cadavere del sub 62enne scomparso da stamattina nello specchio d'acqua antistante la località balneare di Pozzillo, frazione di Acireale.Carlo Testa, residente ad Acireale, medico, esperto di nuoto e grande appassionato di immersioni subacque era scomparso stamattina alle 8.00. La moglie ha lanciato l'allarme alle 9.00 contattando la Guardia Costiera che ha iniziato subito le ricerche.Il medico era solito uscire all'alba, per poi fare ritorno dopo poche ore, questa mattina si era allontanato all'alba, ma non ha fatto più rientro.