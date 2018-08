Durante la scorsa notte, in via Due Obelischi, i militari hanno infatti fermato il giovane, insospettiti dal suo atteggiamento, trovandolo in possesso di 5 grammi circa di marijuana, tenuti nella tasca dei pantaloni. Il recupero della droga ha indotto i Carabinieri ad estendere la perquisizione all’abitazione del fermato, dove i militari hanno sequestrato altri 15 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. L’arrestato è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza come disposto dall’Autorità Giudiziaria.Catania hanno arrestato I.F., 44enne incensurato di Licodia Eubea, per lo stesso reato. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, domiciliato a Vizzini, e qui hanno sequestrato 5 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana e tre piante di cannabis indica, nonché100 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo come disposto dall’Autorità Giudiziaria.