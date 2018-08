CATANIA - Maltempo in agguato sul Ferragosto siciliano: non è una novità assoluta, anche se già sappiamo che ci sarà chi dirà di “non ricordare qualcosa di simile”, eppure già nel 1995 e nel 2000 (nei tempi più recenti) il Ferragosto siciliano era stato macchiato da piogge e temporali. Domani arriverà in Sicilia l’aria fresca e instabile che oggi sta provocando forte maltempo al nord. In realtà, però, il tempo non sarà compromesso su tutta l’isola: tra palermitano e trapanese, infatti, nelle zone più occidentali della Sicilia, le condizioni meteorologiche rimarranno buone, con qualche nube ma ampie schiarite e temperature stazionarie.Dove invece imperverserà il maltempo, come già scritto nel nostro bollettino speciale per Ferragosto, sarà nelle zone orientali dell’isola,e Siracusa con sconfinamenti nelle zone più orientali di ragusano ed ennese. I temporali potrebbero interessare queste aree sin dalla mattina protraendosi fino a tarda sera. Già oggi abbiamo dei temporali tra Etna, Nebrodi e Peloritani, con rovesci intensi e acquazzoni nelle zone interne. Questi fenomeni domani saranno ancora più intensi e diffusi, per questo motivo sconsigliamo ogni tipo di attività all’aperto in montagna in modo particolare tra Nebrodi e Peloritani, ma anche sull’Etna e sugli Iblei. Non è detto che questi fenomeni arriveranno fin su coste e pianure, ma potranno esserci degli sconfinamenti soprattutto domani pomeriggio fin su Catania e Messina città, e su molte altre località costiere del messinese tirrenico e di tutta la Sicilia jonica.FONTE: METEOWEB