"La ditta, che sta sistemando il materiale di risulta - ha affermato D'Agata - ci ha annunciato che, a partire da domenica, sarà riaperta la Circonvallazione nel doppio senso di marcia. Poi ci sarà una settimana circa di sospensione dei lavori - ha aggiunto - e, successivamente, si procederà con la realizzazione della grande rotatoria su cui ci confronteremo e analizzeremo tutti i flussi di traffico che saranno a regime a partire da settembre".comprendere come si comporterà il traffico toccherà aspettare il mese di settembre, quando riapriranno le scuole. L’assessore ha comunque assicurato che verranno investite più risorse umane della Polizia municipale. "Si fara’ di tutto- ha sottolineato - per fare sì che sia il più possibile indolore".che ha assicurato che la grande rotatoria sarà realizzata in modo da consentire di lasciare libera almeno una delle due carreggiate, per favorire la circolazione sulla Circonvallazione. "L'amministrazione prevede anche la realizzazione di interventi a supporto della circolazione - ha spiegato inoltre Bosco - che sono già in avanzata fase di studio. Ci sarà comunque un grande sistema di monitoraggio - ha aggiunto - e, in funzione di questo, si cercherà di rendere il sistema viario complessivo idoneo a supportare i livelli di traffico". L'assessore ha fatto riferimento, in particolare ,alla realizzazione di un eventuale sottopasso tra Via Caronda e Via Grassi.