Le forti ondate di calore, alla pari delle altre calamità naturali, sono inserite, infatti, nel quadro delle grandi emergenze sanitarie gestite e coordinate dalla figura del Disaster Manager. Figura di cui ogni azienda sanitaria in Italia (circa dal 2004) deve avvalersi per l’organizzazione dei servizi medici e di pronto soccorso.a Catania non è stato registrato nessun grado di allerta superiore a livello 1. Il gran caldo o per meglio dire le ondate di calore e gli effetti negativi di queste sulla salute umana dei soggetti fragili, infatti, non devono essere proporzionati solo al semplice aumento delle temperature. Quest’ultimo, da solo, non può bastare a determinare dei danni. Gli effetti negativi – specifica il medico – sono dati da un cumulo di cose: la temperatura dell’aria, lo strato atmosferico di copertura nuvoloso (che consente più o meno il passaggio dei raggi) il grado di ventilazione che cambia dall’entroterra alla costa, e poi la variabile della percezione umana”.questo articolato sistema di gestione e coordinamento delle emergenze nei casi di ondate di calore. “L’ aeronautica militare italiana – continua – è stata incaricata di comunicare un bollettino sulle condizioni meteo atmosferiche”, in base al quale, aggiunge: “Viene, poi, stabilito il grado di allarme. Il grado zero è quello di partenza (nessuna allerta), mano a mano che i valori s’incrementano si passa dal livello 1 (pre-allerta) al 2, o al livello 3 (massima allerta) nei casi più gravi”.ai vari Comuni e alle varie aziende ospedaliere di competenza. “ Tramite i medici curanti – continua – gli uffici d’invalidità civile, i nostri uffici, e altri enti, ci organizziamo per gestire il fenomeno e comunicare i vari livelli di allarme, affinché si vigili su questi soggetti fragili. Ovvero: anziani, malati, bambini molto piccoli, o, comunque, soggetti disagiati che risentono maggiormente di questi effetti”.dei libretti con i recapiti dell’Asp, delle aziende ospedaliere e dei Comuni, unitamente a dei consigli utili per far fronte alle alte temperature, come ad esempio: mangiare leggero (evitare cibi salati, piccanti, non bere alcolici, ma prediligere un’alimentazione a base di frutta e verdura e bere molta acqua), non uscire nelle ore più calde, indossare indumenti freschi e colori chiari”.consigli sono anche per chi assume farmaci: “Ci sono dei farmaci – dice – ben specificati, le cui interazioni chimiche con il caldo possono produrre effetti dannosi sui soggetti. Questo è quello che facciamo, insieme a numerosi studi per comprendere a fondo tutti gli effetti dannosi del caldo sulla salute umana, compreso il tasso d’incidenza di decessi nei periodi caratterizzati dalle ondate di calore. I dati raccolti – conclude – vengono poi, puntualmente, trasmessi al Ministero della Salute”.