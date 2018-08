E' già tutto esaurito per il concerto evento che si terrà, il prossimo sabato alle ore 21,00 sulla terrazza del Museo Diocesano di Catania. La visione dei fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti estivi in onore di S.AGATA, saranno visti da una postazione privilegiata da chi assisterà al prestigioso duo di jazzisti internazionali Francesco Cafiso e Dino Rubino che intratterranno il pubblico con una performance meravigliosa in una location più unica che rara.