La società viola, infatti, alla luce degli impegni di Europa League, ha chiesto ed ottenuto il posticipo della gara contro i rossazzurri che, dunque, scenderanno in campo allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze lunedì 26 agosto alle ore 20,45, esattamente ventiquattr'ore dopo tutte le altre impegnate domenica sera ( oltre agli anticipi previsti ).mister Maran ha fatto un po' il punto sullo stato di forma complessivo dei suoi, forse un tantino stanchi per i carichi di lavoro sostenuti in questa prima, impegnativa fase di preparazione. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronti per l'inizio della stagione ufficiale che coinciderà, appunto, con la trasferta Toscana considerato che il Catania salterà a piè pari la prima fase dalla Coppa Italia grazie al prestigioso piazzamento ottenuto al termine della corsa stagione. Al momento, in cima ai pensieri dell'allenatore etneo c'è evidentemente il perfezionamento dei giusti automatismi che passa per l'inserimento negli schemi soprattutto dei nuovi arrivati. L'inizio di campionato sembra in salita, almeno sulla carta, visto che dopo la Fiorentina in trasferta... arriverà l'Inter al "Massimino" prima della sosta. È si tratterà già di due test probanti per intravedere le reali potenzialità del nuovo Catania. Oggi, intanto, doppia seduta d'allenamento a Torre del Grifo per la truppa rossazzurra.alla società nipponica JEF United Ichihara Chiba mentre in serata potrebbe arrivare l'ufficializzazione dell'ingaggio del terzino destro, Peruzzi.