Il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale, Marco Consoli, di fronte alla tragedia dei migranti sbarcati in città e oggi in parte ospitati in strutture comunali, descrive così Catania che, nonostante le evidenti difficoltà del caso, date soprattutto dall'unicità dell'evento, sta reagendo alla prova con spirito.Innnanzitutto, devo sottolineare che vi è stata una grande azione sinergica tra tutte le istituzioni, Prefettura, Questura e Comune di Catania, insieme alla Protezione civile comunale, che ha gestito l'emergenza con grande serietà, andando anche oltre quelle che erano le proprie competenze. Mi riferisco, ad esempio, al reperimento dei pasti e alla presenza fisica nei luoghi che hanno ospitato gli immigrati. Alla Doria sono ospitati i siriani. Questo centro di accoglienza lo ha messo a disposizione il Comune, andando oltre le proprie competenze, individuando immediatamente la struttura e garantendo tutto il giorno i pasti grazie a un'azione non solo mia ma anche dell'assessore Valentina Scialfa con cui siamo riusciti ad attivare una rete importante. Abbiamo avuto la collaborazione dell'ospedale Cannizzaro che, per tre giorni, ha fornito i pasti e successivamente c'è stato l'intervento di tante associazioni e del volontariato. Catania e i catanesi hanno dimostrato di essere solidali e accoglienti. Questo è un grande valore che nessuno potrà mai disconoscere.Per quanto riguarda i medici, dalla mattina del sabato fino a oggi vi è stata sempre la presenza del 118 e della Croce Rossa che hanno garantito, dove necessario, il loro sostegno. Ci sono stati dei casi più o meno importanti e sono stati trattati con assoluta celerità. Credo che il problema della presenza dei sanitari sia molto relativo. Diverso il discorso relativo ai mediatori culturali: sarebbe stato forse più opportuno averne istituzionali e non solo delle associazioni.Chiediamo al Governo di non lasciarci soli. Di non lasciare sole le istituzioni locali: Prefettura, Questura e Comune, devono essere messi nelle condizioni di garantire il primo intervento. Poi occorre, però, un coordinamento da parte del Governo. Abbiamo bisogno di risorse in materia di Protezione Civile: Catania non le ha e il Governo nazionale deve venirci incontro e soprattutto, in un momento così difficile, non deve lasciare sole le Istituzioni.