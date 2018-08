"Sono particolarmente lusingata per il ruolo che mi è stato assegnato - ha commentato la diretta interessata. Ringrazio il sindaco e i miei colleghi per la fiducia che mi hanno accordato come unica donna eletta tra i ruoli di rappresentanza del gruppo con Bianco per Catania - ha proseguito - che, tra l'altro, raccoglie il maggior numero di consiglieri al Comune. Come donna sento il dovere d'impegnarmi maggiormente nell'ambito delle Pari Opportunità - ha aggiunto - della solidarietà e nel sostegno alla cultura della legalità, settori che ritengo siano di fondamentale importanza per il miglioramento della qualità della vita nella città di Catania e che sono alla base del vivere democratico di qualsiasi comunità".solidarietà, "settore per il quale il sindaco ha mostrato grande sensibilità proprio in questi giorni - ha affermato- dichiarando la giornata di lutto cittadino per i poveri immigrati morti e ancor più occorre fare per aiutare questi disperati ed evitare altre simili tragedie. Presenterò, non appena il consiglio sarà nella completezza dei suoi organi e nella sua piena operatività - ha concluso - un ordine del giorno che miri a sollecitare anche il Parlamento Regionale a legiferare a sostegno del miglioramento delle condizioni di vita, dell'accoglienza, dell'integrazione e della prevenzione del fenomeno dell'immigrazione".