Il gruppo composto da 11 consiglieri, il più numeroso in consiglio, si è riunito oggi e all'unanimità ha eletto come capogruppo, il più votato nelle file della maggioranza con 1793 voti e i vice-capigruppo. "Ho creduto sin dall'inizio nel progetto di Enzo Bianco - ha affermato il neocapogruppo -. Sono contento di continuare questo percorso con un ruolo così prestigioso. Le scelte che abbiamo operato oggi dimostrano che il gruppo vuole accogliere e valorizzare varie esperienze positive pronte a scommettersi per gli interessi dalla città. In Bianco per Catania sono rappresentate esperienze diverse, dal punto di vista politico, sociale e civico, con chi ha da più tempo un impegno nelle istituzioni e chi si è candidato per la prima volta. Cercheremo di rappresentare al meglio l'idea del sindaco Bianco di una politica del fare e del fare presto, come dimostrano i primi passi di questa amministrazione, dall'abbattimento del Ponte Gioeni all'attenzione verso le emergenze di queste giorni"., con i suoi 27 anni, il più giovane consigliere comunale,approdato a Palazzo degli Elefanti dopo una consiliatura alla Sesta Municipalità: "Lavoreremo per una città migliore e questo gruppo ha davvero una gran voglia di fare. I primi passi dell'amministrazione sono molto positivi. Porremo l'attenzione verso chi soffre, verso le emergenze sociali, verso i giovani"., alla sua seconda consiliatura dopo l'elezione del 2005, ha espresso il suo compiacimento: "Siamo felici della nascita di questo gruppo e del nome che abbiamo voluto dargli. Lavoreremo per un efficace sintonia tra giunta Bianco e consiglio comunale, risolvendo i problemi dei catanesi e rilanciando la nostra città".Felicealla prima esperienza in consiglio comunale: "Questo è il gruppo con più rappresentanza femminile, tre, la metà delle donne presenti in consiglio. Come donna sento il dovere d'impegnarmi maggiormente nell'ambito delle Pari Opportunità, della solidarietà e nel sostegno alla cultura della legalità".