La riunione è stata presieduta dalla Presidente Francesca Raciti. Vi hanno preso parte il Vice Presidente Vicario Sebastiano Arcidiacono, il vicepresidente Agatino Tringali, i Capi Gruppo Bottino (Megafono), Nicotra ( Art. 4), Chisari ( Grande Catania), Alessandro Messina ( Tutti per Catania), Porto ( Con Bianco per Catania), e i vice capigruppo Vullo (PD) e Sgroi ( PDL). I gruppi consiliari erano tutti rappresentati nonostante il periodo estivo e la convocazione in tempi brevi. L’argomento più importante affrontato dalla conferenza dei capigruppo è stato la composizione delle Commissioni consiliari. E’ stato stabilito il criterio in base al quale ciascun consigliere parteciperà a tre Commissioni Consiliari, così come previsto dal regolamento vigente. All’unanimità sono stati, poi, definiti i criteri per le assegnazioni dei locali ai gruppi consiliari, lavoro propedeutico ad avviare il funzionamento dell’attività delle articolazioni degli organismi consiliari. “Tutti i gruppi- ha detto la Presidente del Consiglio Comunale Francesca Raciti- lavoreranno durante il periodo di ferragosto per poter definire tutte le questioni entro giorno 19 Agosto, per poter poi consentire di avviare i lavori Consiliari.