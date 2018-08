Si tratta di F. G. di 39 anni, S. R. di 28 anni e F. G. di 34 anni. Gli agenti, nel corso di un servizio per il contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno notato, un’imbarcazione appena riverniciata all’interno di un complesso residenziale di edilizia popolare, di fronte all’ingresso di una delle autorimesse di pertinenza degli appartamenti.dell’8 agosto scorso dal porticciolo “Urna” della frazione di Stazzo, i poliziotti hanno subito contattato la vittima che, giunta sul luogo, ha riconosciuto l’imbarcazione grazie ad alcuni segni particolari inconfondibili. A que punto i tre identificati hanno affermato di aver acquistato l’imbarcazione la sera del 7 agosto ad Acitrezza, da persone sconosciute, per la somma di 1500 euro. All’interno del garage sono stati anche rinvenuti e sequestrati i remi, una scaletta in acciaio, pedane, una targa in legno con intarsiato il nome originale dell'imbarcazione rubata e la vernice utilizzata per ridipingere l'imbarcazione.