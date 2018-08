I dipinti in questione sono stati consegnati questa mattina al Museo Civico del Castello Ursino, dal provveditore e capo di gabinetto della Provincia, Ettore De Salvo, alla responsabile P.o. del Museo Valentina Noto, in presenza dei funzionari della Soprintendenza Carmela Cappa e Carmela Maria Di Blasi., e rappresentano: il Battesimo di Cristo (artista ignoto); Adamo ed Eva (ignoto); 2 dipinti raffiguranti Vaso con fiori (entrambi di autori ignoti); la Vergine entro cornice floreale (di ignoto napoletano); il Cristo entro cornice floreale (di ignoto napoletano); l’ Ingresso di Giammaria Angioy in Sassari (di Giuseppe Sciuti). La stima del valore complessivo dei quadri ammonta circa a 140 mila euro.