C’è grande attesa e curiosità a Riposto per la Notte degli Artisti, in programma domani , 13 agosto , a partire dalle 20 . L’ evento è inserito nel Riposto Summer Events, cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Caragliano, e curato dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Pappalardo Fiumara.

Per l’occasione il centro storico diventerà un grande teatro all’aperto, per dare spazio ad arte, musica e spettacolo. Quattro i luoghi dove si concentreranno i vari momenti di intrattenimento: piazza San Pietro, il tratto finale di Corso Italia, piazza del Commercio e via Cristoforo Colombo. Saranno undici le band musicali (rock, pop e jazz) che si esibiranno nei vari pub del centro storico ripostese, in una sorta di grande Cafè concerto unificato.

La grande attrazione della serata saranno gli artisti di strada. Tra Corso Italia e piazza del Commercio si susseguiranno spettacoli di giocolieri, clown, mangia-fuoco e trampolieri. Previsti appositi spazi anche per i bambini, con gonfiabili, teatro con le marionette e i pupi, zucchero filato e varie attività di animazione. I portici di via Archimede e la piazza San Pietro ospiteranno, inoltre, esposizioni di dipinti, foto e oggetti artigianali, curati da artisti provenienti da tutta la provincia di Catania. Oltre alle varie iniziative dislocate nei vari punti del centro storico, sul palco di piazza San Pietro si terrà lo spettacolo principale. Una delle attrazioni sarà la danza orientale.