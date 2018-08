Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, il Teatro accoglierà per l’ultima volta il Maestro nelle proprie sale domani, 13 agosto, per una camera ardente che sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 14. Il maestro Puggelli è stato regista di spettacoli al “Bellini” in più occasioni: nel 1996, con l’opera di Giovanni Pacini “Gli ultimi giorni di Pompei”, nel bicentenario della nascita del musicista; nel 1997, con “Madame Sans-Gêne” di Umberto Giordano; e nel 2009 con “Medea”, di Luigi Cherubini, che inaugurò la Stagione lirica di quell’anno.– ha detto il sovrintendente del “Bellini” Rita Gari Cinquegrana –. Resta il rammarico per non aver potuto lavorare ancora con Lui nel nostro Teatro”.

