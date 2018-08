Il provvedimento riguarda alberghi di lusso, complessi immobiliari, conti correnti e polizze assicurative ed è stato emesso dal Gip di Torino Silvia Salvatori, nell’ambito dell’inchiesta «Fisher Lange». A Milano oltre al "Grand hotel Fiera Milano" la Gdf ha posto sotto sequestro il comprensorio dove risiede la famiglia Ligresti.nuovi accertamenti svolti dagli uomini del Nucleo di polizia tributaria di Torino, coordinati del procuratore aggiunto Vittorio Nessi e dal sostituto Marco Gianoglio. Secondo le stime delle Fiamme Gialle, il totale dei beni sequestrati (251,6 milioni) e riferibili alla Fondiaria Sai, alla famiglia Ligresti e agli altri ex manager arrestati, corrisponde al profitto illecitamente ottenuto attraverso i reati commessi dagli arrestati. Tra i beni sequestrati in diverse parti d’Italia - 25 complessivamente le province in cui stanno operando i finanzieri su disposizione del Gip di Torino - anche il comprensorio di Milano dove risiede la famiglia Ligresti, oltre agli alberghi della catena «Atahotels» «Principi di Piemonte» di Torino, «Naxos Beach» di Taormina, «Grand hotel Fiera Milano» e «Golf hotel Campiglio».