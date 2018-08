con l'accusa di essere stati componenti dell'equipaggio con la mansione di “vivandieri” del barcone approdato ieri alla Playa. Un viaggio della disperazione finito in tragedia, con 6 migranti annegati a pochi metri dalla battigia e un centinaio di uomini, donne e bambini stipati in pochi metri quadrati.per sgominarla gli investigatori stanno raccogliendo, con il supporto di mediatori culturali ed educatori sociali, le testimonianze dei sopravvissuti. ''Arrivare con una nave 'madre' -spiega il magistrato all'Ansa- fino alla costa siciliana senza, quindi, fermarsi a Lampedusa, e poi trasbordare le persone su barche piu' piccole, vuol dire certamente avere un'organizzazione''. “Ci sono già molte indagini -aggiunge Salvi- che dimostrano contatti anche con organizzazioni criminali locali che lucrano su questo che è ormai un traffico molto significativo''. Interpellato sull'eventuale coinvolgimento di italiani, Salvi evidenzia: ''C'è sicuramente anche un ruolo di basisti italiani. Ancora non sappiamo se in questo caso, ma nel passato ce ne sono stati''. Riguardo alla partecipazione della mafia, chiarisce: ''Sono emersi alcuni elementi di collegamento''. Sulla dinamica del dramma racconta: ''Gli immigrati sono stati ingannati dal fatto che il barcone si e' incagliato su una secca a una decina di metri dalla riva. Hanno pensato di essere arrivati mentre dopo pochi passi c'era un avvallamento e quindi chi non sapeva nuotare e' caduto in questa trappola''.Oltre ai due arrestati, che sarebbero un sedicenne e un diciassettenne, sprovvisti di documenti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, almento tre componenti dell'equipaggio si sarebbero dati alla fuga non appena il peschereccio si è arenato sulla costa etnea senza soccorrere i migranti che stavano annegando.I due arrestati sono stati associati nel Centro di prima accoglienza del tribunale per minorenniIDENTIFICATE LE VITTIME. Sono tutti giovani egiziani di eta' compresa tra i 17 e 27 anni. Gli esami medici hanno confermato che sono morti per annegamento. Il minorenne deceduto avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25 agosto. Nessuno di loro era tra i potenziali 'scafisti' che hanno portato la barca fino al Golfo di Catania che si e' poi arenata su una 'secca' davanti il lido Verde del lungomare della Plaia.