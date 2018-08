"Il Comune - ha spiegato l'assessore Valentina Scialfa - ha trovato questa sistemazione, giudicata migliore rispetto a quella della scuola Brancati di Librino ipotizzata in un primo momento. Siamo in stretto coordinamento con Prefettura e Questura. Anche oggi stiamo continuando a supportare il lavoro di coloro i quali collaborano al benessere ai nostri ospiti. Ad assicurare i pasti è l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, la Multiservizi, con due turni, garantisce la costante pulizia dei locali, numerose associazioni di volontariato si sono messe a disposizione per assicurare vestiario e generi di conforto e comunque per dare una mano".“Come Comune – ha aggiunto l’Assessore – stiamo cercando di essere vicini anche in tutte le piccole ma non banali richieste che ci vengono dai migranti”.