I militari, coadiuvati dalla polizia urbana e dal servizio sanitario dell’ASP di Giarre, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro la salute pubblica.Nel corso dello stesso sono state accertate, in distinti esercizi commerciali, violazioni inerenti alla somministrazione al pubblico di alimenti surgelati senza la prevista indicazione sul menù, e alla conduzione di un’attività di ristorazione senza le previste autorizzazioni amministrative e sanitarie.All’atto delle ispezioni sono stati anche impartiti alcuni precetti che gli esercenti dovranno adottare in un determinato arco temporale per non incorrere in future sanzioni di carattere amministrativo.I Carabinieri di concerto con le competenti autorità hanno disposto la sospensione dell’esercizio commerciale abusivo, denunciando in stato di libertà i proprietari per le varie inadempienze.