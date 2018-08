Poco dopo le 19 due malviventi a bordo di una motocicletta hanno fatto irruzione, armati di pistola e con il volto coperto da casco integrale, nella stazione di servizio Esso, in via Luminaria, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Giarre. Lo stesso distributore, mercoledì notte, aveva subito un’altra rapina. I due uomini hanno minacciato uno dei dipendenti, costringendolo a consegnare l’incasso, circa un migliaio di euro. L’azione è durata pochissimi minuti, il tempo di arraffare il denaro e di fuggire via.Prima nella stazione di servizio Ip, già colpita lo scorso marzo, e poi all’Esso, sempre lungo la via Luminaria. Il bottino complessivo sarebbe di duemila euro.Un piano preordinato e ben eseguito. Nonostante le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Giarre, dei rapinatori non è stata trovata traccia. Intanto cresce l’allarme tra i titolari dei distributori di carburante del comprensorio. In tre giorni sono quattro le rapine subite.