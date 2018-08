con lo spettacolo Parlami d’amore… Mariù, in scena al Teatro Lucio Dalla del Porto dell’Etna Marina di Riposto, il ciclo di appuntamenti con il teatro d’autore, inseriti nel cartellone estivo Riposto Summer Events.Il tenore romano, reduce da una lunga tournée internazionale, torna in Sicilia con uno show estivo caratterizzato dal divertimento e dal bel canto.Musica, danza e risate gli ingredienti principali di “Parlami d’amore…Mariù”, spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.Lungo e prestigioso il curriculum artistico di Edoardo Guarnera, che riesce sin da giovanissimo ad imporsi all’attenzione della critica specializzata, per il potente ed inconfondibile timbro vocale.E’ il Teatro dell’Opera di Roma a segnare il suo debutto sul grande palcoscenico, prima nei panni di Pinkerton, nell’opera pucciniana Madama Butterfly, e poi nel Don Pasquale di Donizetti, con la regia di Gigi Proietti. E’ solo l’inizio di una sfavillante carriera che lo vedrà protagonista, di lì a poco, delle stagioni operistiche dei più grandi teatri e palchi italiani (Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Bellini di Catania, Festival dei Due Mondi di Spoleto, ecc).Da quel momento diventa richiestissimo anche all’estero, e inizia lunghe tournée in Germania, Francia, Russia, Stati Uniti d’America, Canada, ecc.L’approdo sul piccolo schermo, nelle più grandi produzioni televisive di varietà (Bagaglino, Viva Napoli, Ci vediamo in tv, ecc.), consacrano Edoardo Guarnera al grande pubblico.Il tenore, tra i più conosciuti e richiesti del panorama italiano, è molto apprezzato anche per la sua grande versatilità. Oltre al classico repertorio lirico e all’operetta, è infatti magistrale interprete delle più belle canzoni del patrimonio musicale italiano, un vastissimo repertorio che varia dal classico napoletano ai brani più celebri degli anni ’20, ’30 e ’40.