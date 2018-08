Così ha detto Orazio Licandro tracciando un bilancio dell’iniziativa coordinata dal Comune di Catania per dare il benvenuto a 12.500 crocieristi sbarcati nel porto per visitare la città.“I risultati sono stati molto confortanti - ha detto Licandro – e ho notato una grande soddisfazione non soltanto da parte dei turisti, ma anche da parte dei Catanesi, che stavolta si sono davvero fatti in quattro per fare bella figura. E ci sono riusciti benissimo: quella che si è presentata davanti agli occhi dei visitatori è stata una Catania splendente, pur se molto calda, gentile e premurosa”.Lungo il percorso turistico consigliato – ma molti hanno preferito seguire il proprio istinto e vivere la città liberamente - i crocieristi si sono soffermati ad ammirare i luoghi più interessanti di questa città che, tra Etna e Barocco, è due volte Patrimonio dell’Umanità.“Un grande interesse – ha sottolineato Licandro – c’è stato poi per il cibo. E pensiamo, nelle prossime iniziative, di dedicare dei depliant appositi anche al finger food catanese e a specialità come le granite e i gelati”.Anche sotto il profilo dell’ordine pubblico il bilancio della giornata è stato estremamente positivo.“Insomma – ha concluso Licandro – questo test ha rappresentato indubbiamente una bella affermazione. Ma vanno fatte due considerazioni: che si tratta di un successo non certo soltanto dell’Amministrazione comunale, ma dell’intera città, e che questi risultati positivi possono essere ulteriormente migliorati. Ringraziamo dunque tutti coloro i quali hanno contribuito all’iniziativa, a cominciare dall’Autorità portuale di Catania passando per la Curia, il Parco Archeologico regionale, le forze dell’Ordine, i Vigili urbani, i dipendenti comunali e i tantissimi operatori privati che si sono messi gratuitamente a disposizione della città”.