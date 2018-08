La circolazione, spostata a nord della via Albertone per evitare i rallentamenti dovuti agli automobilisti attratti dai lavori sul cavalcavia, scorre fluida. Certo, la lunghezza del percorso è aumentata ma la velocità di percorrenza non è cresciuta troppo., che cambia senso di marcia, fino a raggiungere viale Andrea Doria – proprio a causa del cosiddetto “effetto evento”. “Oggi – ha spiegato D’Agata -, abbiamo avuto la conferma che moltissima gente è interessata a vedere i lavori di smantellamento del ponte. Invitiamo però i cittadini a essere estremamente prudenti e a tenersi lontano dai cantieri. L’Amministrazione comunale, comunque, continuerà a monitorare in maniera costante e puntuale la situazione”.Si ottiene così che a cadere sulla sede stradale, sulla quale è stato posto un cuscino di sabbia, siano pezzi di cemento non troppo pesanti, in maniera da non danneggiare i cosiddetti sottoservizi: tubi e cavi che si trovano sotto la sede stradale. L’alternativa che avrebbe consentito di lavorare più rapidamente sarebbe stata quella delle microcariche, che però avrebbe creato maggiori problemi ai residenti e avrebbe anche rischiato di danneggiare i sottoservizi e la sovrastruttura stradale”.i lavori continuano a procedere speditamente e sembra molto probabile che le previsioni dell’impresa di completare l’abbattimento entro lunedì per poi procedere a liberare la sede stradale dai detriti, saranno mantenute”.