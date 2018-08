Il saluto al Ponte Gioeni

Tanti i catanesi accorsi per immortalare, o semplicemente per vedere, gli ultimi minuti di vita del gigante di cemento che da mezzo secolo sovrasta la circonvallazione etnea.C'è chi si è recato nei pressi del cantiere questa notte con amici, chi per curiosità abitando lì vicino, anche gli automobilisti che attraversano la bretella che li immette sulla via etnea passando rivolgono un distratto saluto al Ponte. "L'ho visto costruire e adesso lo vedo abbattere" commenta a Live Sicilia Catania un pensionato. Intanto i lavori procedono a ritmo spedito.