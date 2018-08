Tuttavia, una incornata firmata da Nenè a due minuti dallo scadere ha regalato la vittoria ad un Cagliari che è stato bravo a trovar il guizzo letale proprio in extremis. Alla fine, 3-2 il risultato finale a favore della formazione sarda. Mattatore per i rossoazzurri è stato Gonzalo Bergessio capace di siglare due reti, centrare un palo ed essere ispiratore di una serie di iniziative in avanti parecchio pericolose. Da rilevare anche la buona prova di Doukara e il più che discreto stato di forma di Barrientos.Dagli undici metri trasforma Pinilla. Nella ripresa, il Catania si rimetta subito in carreggiata dopo appena un minuto con Bergessio che sfrutta al meglio gli sviluppi di una punizione dal limite. E’ 1-1. I rossoazzurri spingono: Bergessio mette costantemente in apprensione la difesa cagliaritana e Monzon si rivela un signor giocatore. Sono, comunque, i rossoblù a riportarsi in vantaggio al 14’ ancora con Pinilla che approfitta di un errato disimpegno di Legrottaglie. Ma sei minuti più tardi un indiavolato Bergessio riagguanta il Cagliari spingendo in rete da due passi. Pare essere finita qui ma al 43’ arriva la doccia fredda con un preciso colpo di testa di Nenè. Finisce qua una sfida che ha detto parecchio su entrambi i fronti: non solo in merito allo stato di forma ma anche sulla qualità della rosa. Non è affatto dispiaciuto vedere all’opera, il neo arrivato, Monzon.