I tre sono stati fermati, ieri pomeriggio, mentre erano in procinto di svaligiare un appartamento nei pressi di via Duca di Camastra a Misterbianco. I militari , avvisati da una telefonata anonima alla Centrale Operativa del Comando Provinciale, hanno infatti sorpreso i tre proprio mentre stavano entrando in un’ abitazione privata dopo averne forzato una finestra. Sia l’autovettura, sia gli arnesi da scasso in uso ai rei sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati messi ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.