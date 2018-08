© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una informazione che potrebbe avere un riscontro con la verità, ed essere attendibile. L'ultima traccia di Ettore De Luca infatti è la sua macchina parcheggiata proprio al Parco Falcone con le chiavi attaccate e il cellulare abbandonato sul sedile.In Via Francesco Zangri, intanto, però, Giovannella Urso e i suoi quattro figli stanno vivendo la disperazione dell'attesa."Non riesco a spiegarmi come sia potuta succedere una cosa del genere - spiega a LiveSiciliaCatania - non ho avuto nessun tipo di segnale che potesse far pensare ad un allontanamento spontaneo e se così fosse la mia unica speranza è che Ettore stia bene".qualche ora dopo che De Luca è uscito da casa. Sembrava un giorno come un altro e invece "è iniziato il nostro calvario - racconta Giovannella Urso - io e i miei figli non mangiamo più, non dormiamo più, non viviamo più, il cuore scoppia ogni volta che squilla il telefono"."Ettore, se avrai mai la possibilità di leggere queste parole, voglio dirti che io e i ragazzi stiamo bene. Se questo allontanamento è una tua scelta io l'accetto, noi, la tua famiglia ti appoggia in tutto, noi vogliamo solo sapere che stai bene. Non preoccuparti di nulla, a noi interessa sapere solo che stai bene e nient'altro".L'unica cosa che conta, insomma, per la famiglia De Luca è avere la certezza che non sia accaduto qualcosa di grave. La compagna di Ettore non molla e chiede aiuto ai catanesi: "Se qualcuno lo ha visto, se ha qualche informazione, qualsiasi elemento, anche piccolo, cheFino ad ora non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione, il silenzio assoluto - mormora Giovannella Urso - stiamo vivendo un calvario. Sono in una confusione totale, non capisco - ripete - ma io posso accettare tutto, l'unica cosa importante è che Ettore stia bene. Questa - conclude - è l'unica cosa che conta".