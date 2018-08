hanno arrestato in flagranza Giuseppe Amoroso , 41enne, pregiudicato di Biancavilla, con l'accusa di detenzione illegale di armi alterate e munizionamento.Le armi erano custodite in un contenitore di plastica interrato. Delle due pistole, entrambe perfettamente conservate e funzionanti, una aveva la canna filettata per la collocazione del dispositivo silenziatore.L’arrestato è detenuto nel carcere di Piazza Lanza.