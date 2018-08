n base a un accordo, sottoscritto nei giorni scorsi, che consentirà al Comune di Catania di utilizzare, attraverso la Regione, trenta forestali nei parchi cittadini., sottolineando come si stia lavorando “prima di tutto per restituire alla piena fruizione dei cittadini quel Parco Gioeni colpito da un incendio nel giugno scorso e lasciato per troppo tempo nell’incuria”.Il 3 luglio, poi, nella riunione a Catania tra la giunta comunale e quella regionale presieduta dal governatore Crocetta, Bianco aveva parlato della possibilità di utilizzare, come previsto dall’ultima Finanziaria regionale, i forestali per i parchi della città.ha ricordato l’assessore D’Agata, si era svolto il 18 luglio. Nei giorni scorsi, poi, come detto, l’assessore D’Agata ha perfezionato l’accordo con il dirigente dell’Agenzia di Catania del Demanio forestale Ettore Foti, che ha agito su indicazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Dario Cartabellotta e del dirigente dell’Assessorato Pietro Lo Monaco.– ha spiegato l’assessore D’Agata - il Comune di Catania potrà usufruire dunque, complessivamente, di trenta operai forestali. Che lavoreranno nei parchi Gioeni, Falcone, Madre Teresa di Calcutta, nella villa Bellini, nel Boschetto della Plaia e in alcune aree verdi di Librino. Ciò consentirà, per quanto possibile, interventi mirati contro gli incendi e la qualificazione delle aree dei parchi”.