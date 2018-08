, e inserita nel cartellone di eventi estivi del comune, Riposto Summer Events, organizzato dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo, Gianfranco Pappalardo Fiumara.Il cuore della Notte Bianca ripostese sarà la centralissima piazza San Pietro, con lo show condotto da Ruggero Sardo, che avrà al suo fianco il comico Marco Mazzaglia.Durante la serata l’atleta catanese riceverà due premi dall’amministrazione comunale: un primo riconoscimento per il suo ingresso nel gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, del quale è caporale dal giugno dell’anno scorso; ed un secondo tributo, invece, per i meriti sportivi e artistici e per una carriera che, seppure agli inizi, è già luminosissima.Darà poi un piccolo saggio della propria esibizione, che si terrà l’1 settembre nell’anfiteatro del Parco della Musica, il ballerino Giovanni Virgitto, accompagnato dalla partner Giulia D’Alessandro, con la quale nello scorso mese di giugno ha partecipato ad Alassio (SV) al World Open Latin, la competizione più prestigiosa del ballo latino americano. Durante la serata spazio anche al ballo hip hop, con un momento curato da Giuliana Patti, e ad una originale coreografia con i palloncini, realizzata da Balloon Express.. Via Cristoforo Colombo e via Duca del Mare saranno per tutta la notte un pullulare di musica, divertimento e stand enogastronomici. Previsti djset, con musica house e commerciale, a cura di Sublima Eventi, l’angolo Karaoke e la “Balera sotto le stelle”, con liscio e balli di gruppo.L’opera è stata realizzata dal maestro Vasile Mutu, uno dei più importanti esperti di arte bizantina in Sicilia. A seguire all’interno della chiesa si terrà un concerto d’organo. Mentre sotto i portici del comune, in via Archimede, sarà aperta la mostra di quadri curata da Romualda Sciuto.La manifestazione, ricca di eventi e sorprese, accompagnerà residenti e turisti per tutta la notte.