, ma un piccolo passo in avanti, questo pomeriggio, è stato fatto. Lidia Vancheri, assessore regionale per le Attività Produttive ha ricevuto, infatti, a Palermo una delegazione delle sigle Cgil, Filctem-Cgil, Cisl e Uil-Tec.“Finalmente siamo stati ricevuti - dichiarano a LiveSiciliaCatania Angelo Villari, segretario generale della Camera del lavoro di Catania, e Margherita Patti, segretario confederale Cgil – dall’Assessore Regionale alle Attività Produttive Lidia Vancheri. Abbiamo ribadito le nostre perplessità in merito a questo piano industriale che non si concretizza, insieme alla preoccupazione, che allo scadere della clausola di stabilità occupazionale del prossimo 16 settembre, ci possano essere dei seri rischi per il futuro lavorativo dei dipendenti e per la continuità della mission aziendale del laboratorio di ricerca Myrmex. Abbiamo convenuto insieme sul fatto che occorra trovare una soluzione. E ci ha promesso – proseguono – che s’impegnerà a rivedere attentamente tutte le carte, insieme al presidente della Regione Crocetta e all’assessore alla Sanità Lucia Borsellino”.“E’ naturale – continuano – che nutriamo grandi aspettative, e apprezziamo fortemente l’impegno che la Regione si sta assumendo. Le azioni di lotta sono sospese solo momentaneamente, ma questo non vuol dire che la preoccupazione non rimanga alta. Anzi temiamo – concludono – che dopo la pausa estiva, qualora non si dovesse trovare una soluzione, la situazione diventi ingovernabile”.