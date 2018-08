Durante la notte, un incendio è scoppiato alla periferia di Maletto, in via De Gasperi. Sono stati gli stessi residenti, preoccupati dalle alte fiamme, a chiamare i Vigili del Fuoco di Maletto, che sono prontamente intervenuti e hanno sedato le fiamme, restituendo la tranquillità ai cittadini. Altri incendi sono scoppiati oggi: il primo, poco dopo le 14, in contrada Tartaraci nel Comune di Bronte, dove le fiamme hanno bruciato oltre due ettari di sterpaglie e macchia mediterranea. Sul posto, una squadra di Vigili del Fuoco di Maletto e due squadre del Corpo Forestale di Bronte, dopo qualche ora di duro lavoro, hanno avuto ragione delle fiamme, che si sono spinte vicino a un noto ristorante della zona.di Bronte, in contrada “Piana”: il fuoco è arrivato fino ad una vecchia auto abbandonata in un terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Maletto, che hanno spento prima quel che restava dell’auto e poi le sterpaglie. Da domani le temperature dovrebbero abbassarsi, e con esse anche il rischio di incendi.