Per preparare l'accoglienza a questo pacifico esercito di turisti, che rimarrà in città dalle 7 del mattino alle 19, si sono svolte delle riunioni in Comune. Agli incontri hanno partecipato tra gli altri il commissario dell'Autorità Portuale di Catania Cosimo Aiello, il vicesindaco Marco Consoli, gli assessori ai Saperi e alla Bellezza condivisa Orazio Licandro e alle Attività produttive Angela Mazzola, il comandante dei vigili urbani Alessandro Mangani, rappresentanti delle categorie produttive e tecnici dell'assessorato al Turismo e Cultura. L'Autorità portuale ha previsto un servizio di bus interni che, dai vari moli, condurrà i turisti nel punto d'incontro davanti la Vecchia dogana, dove saranno accolti da una ensemble dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini che eseguirà brani di musica barocca.