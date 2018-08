. Con queste parole Salvo Russo - docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Catania e curatore della mostra “Agosto con....Agata ”- ha fornito una chiave di lettura unitaria per le quaranta opere di giovani artisti dell’Accademia catanese raccolte in occasione della festività cittadina. La mostra si inaugura alle ore 11 di venerdì 9 agosto al Palazzo della Cultura di Catania.“Pittori fotografi e grafici hanno lavorato sul doppio registro della tutela della memoria e della ricerca nella modernità: sono i due fattori che hanno consentito all’Accademia di Catania di divenire in pochi anni una delle due maggiori del nostro Paese, insieme a quella di Brera”, ha continuato il Salvo Russo. Alla realizzazione dell’evento ha collaborato anche Daniela Costa, docente di grafica d’arte. Terrà il discorso inaugurale Virgilio Piccari, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania.