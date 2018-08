dall’assessore ai Saperi e alla Bellezza Condivisa Orazio Licandro alla presenza del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Virgilio Piccari e del presidente delle Festività Agatine Luigi Maina. La rassegna, in occasione della festa di mezz’estate di Sant’ Agata, propone opere di pittura, grafica e fotografia di giovani artisti, selezionati dai docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Salvo Russo e Daniela Costa.Ringrazio l’Accademia con il suo direttore e il presidente della Festa di Sant’Agata, Maina, ed esprimo l’auspicio che questi giovani trovino qui, nel futuro, la loro collocazione creativa e professionale, per far godere l’intera comunità della propria arte”.La rassegna offre spunti per una rilettura della festa attraverso le foto, la grafica e la pittura. “ Ringrazio l’Amministrazione – ha detto il direttore dell’Accademia- per aver dato la possibilità ai nostri giovani di farsi “ascoltare” mettendo in campo creatività e attaccamento alle loro radici culturali”. “Ho colto- ha detto il commendatore Maina - l’entusiasmo dei giovani artisti in queste opere dove si scorge netto il filo comune della devozione e dell’attaccamento a Sant’Agata”.Il vernissage ha richiamato un folto pubblico anche di turisti. L’assessore Licandro, il direttore Piccari e il presidente Maina hanno concordato di presentare un nuovo evento ancora più ricco in occasione della festa principale di Sant’Agata.La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta fino 27 agosto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.