Stanotte, la prima con il nuovo piano della viabilità, un uomo di 36 anni che viaggiava in direzione Ognina sembrerebbe non aver visto il new jersey posizionato per incanalare il traffico verso le strade alternative. Sull'asfalto, i segni di una lunga frenata sembrerebbero indicare che l'uomo, che non è escluso viaggiasse ad alta velocità, si sarebbe accorto dell'ostacolo all'ultimo momento, non riuscendo quindi ad evitarlo. Il malcapitato è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro mentre, sul posto, sono intervenuti i Vigili urbani, che hanno provveduto a fare rimuovere l'automobile dall'area. Sotto accusa l'assenza di segnaletica adeguata: in particolare, l'assenza di semafori lampeggianti a indicare il cantiere.