Oggi, infatti, la situazione sembrerebbe meno critica rispetto a ieri quando il test del primo giorno ha fatto registrare momenti di forti rallentamenti nella tarda mattinata e in alcuni momenti del pomeriggio. Code anche di trenta minuti, come segnalati dalla stesso bollettino ufficiale, diramato ieri intorno alle 19 dall'ufficio comunicazione di Palazzo degli Elefanti. Oggi situazione in netto miglioramento.Un miglioramento che ha portato l'amministrazione comunale a rivedere alcune scelte. Quella più importante è quella di revocare la rimozione della rotatoria che si trova all'incrocio tra Via Rosso di San Secondo e Via Caronda.Va sottolineato il primo incidente avvenuto nella notte, una Land Rover si è scontrata contro un new jersey: il conducente è rimasto ferito in maniera lieve.