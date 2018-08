Nella tarda mattinata di ieri in una strada di Acireale una Smart di proprietà di una donna 45enne è stata data alle fiamme dall'uomo che dopo aver appiccato le fiamme all’abitacolo si è dato alla fuga. I passanti ed i negozianti che hanno assistito alla scena si sono subito prodigati per sedare le fiamme riuscendoci con l’ausilio di alcuni estintori recuperati in fretta e furia. I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato i primi accertamenti identificando in poco tempo il responsabile del gesto: ovvero, il 39enne, il quale verosimilmente ha compiuto la sua azione in segno di ritorsione per un alterco avuto con la vittima alcuni giorni prima, riconducibile ad un dissidio per una mancata precedenza stradale a Capo Mulini al quale erano seguiti insulti e minacce tra i due. L’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.