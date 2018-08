Ancora oggi, dopo la sanzione da parte del Vaticano, Acireale resta spaccata, da un lato chi difende il sacerdote e dall'altra chi crede alle accuse di Teo Pulvirenti.“Don Carlo ha celebrato il mio matrimonio nel ’74 - racconta un fedele - è sempre stato un prete attento e poco propenso alle distrazioni, mi sembra assurdo pensare che un prete così discreto e buono, possa aver approfittato dei ragazzi che frequentavano la parrocchia San Paolo, perchè solo uno ha parlato?”., non sono mai stato molestato, ne ho mai avuto l’impressione che Don Carlo molestasse altri parrocchiani, non so che pensare adesso, forse sono stato ingenuo io, ma non me lo spiego”.“Era ora che si facesse giustizia - si legge su facebook - Teo siamo tutti con te." "Questa notizia - recita un post sul profilo di FanCity Acireale - è una boccata d'aria fresca. Con la vicenda di Teo, Acireale mi ha fatto battere il cuore e - conclude - questo è il giusto epilogo”.“E’una vicenda molto delicata, per Acireale e per tutte le persone coinvolte - dichiara a LiveSiciliaCatania - al momento preferisco non commentare, aspetteremo l’esito definitivo”.