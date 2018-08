Secondo quanto denunciato da cinque commessi di due loro negozi, avrebbero preteso la restituzione in contanti di circa il 40% dell'importo della busta paga mensile per non licenziarli. Le indagini sono state avviate dopo l'esposto di una delle vittime, un'impiegata di un centro commerciale stanca delle continue minacce e vessazioni. Nei confronti dei due indagati il Gip di Catania, su richiesta della Procura, ha disposto gli arresti ai domiciliari. (ANSA)