Le indicazioni emerse dalle sfide contro Novara e Varese, alla fine, sono da considerarsi positive: da rivedere, probabilmente, qualcosa tra la linea mediana ed il reparto arretrato con la difesa rossoazzurra che in 180 minuti ha incassato ben cinque reti. Un pò troppe a dire la verità. Ma in questa fase di rodaggio ci può pure stare. Del resto, il tecnico etneo sta lavorando al meglio per riorganizzare una rosa che, è vero, non è stata stravolta ma che certamente si ritrova a fare i conti con l’assenza due perni attorno ai quali, la scorsa stagione, ruotava il gioco della squadra: alludiamo a “Papu” Gomez e Ciccio Lodi.C’è chi lo vorrebbe alla Lazio (soldi più Kovac); chi lo dà al Napoli. La realtà delle cose dice che, almeno al momento, si tratta di chiacchiere da bar. Quella che si è concretizzata, invece, è la rescissione del contratto tra il sodalizio rossoazzurro e Cristian Ezequiel Llama che sta per firmare per i messicani dell’Atletico Rafaela.si terrà la conferenza di presentazione di Federico Freire, Luciano Fabian Monzon e Panagiotis Tachtsidis. Sabato sera ad Olbia, amichevole contro il Cagliari.