Speranza e terrore nell'animo della donna e dei quattro figli che aspettano da martedì che il telefono squilli per ricevere la notizia del ritrovamento del 52enne.. "Ha fatto colazione, ha fatto la doccia e si è vestito - racconta a LiveSiciliaCatania Giovannella Urso - ed è uscito. Poi, intorno alle 10.45 ho ricevuto una chiamata urgente da un cliente e allora ho cercato di rintracciarlo ma il cellulare squillava a vuoto. Ho telefonato allora a mio figlio chiedendo se avesse visto il padre, da quel momento abbiamo iniziato a cercarlo attraverso colleghi e amici, fino a quando non abbiamo trovato la macchina parcheggiata nei pressi del Parco Falcone, con le chiavi appese e il cellulare in macchina".Oltre alla denuncia ai carabinieri Giovanella e la sua famiglia hanno telefonato a tutti gli ospedali e hanno perlustrato la zona del parco Falcone, ma dell'uomo fino a questo momento nessuna traccia. "Lunedì sera - spiega la compagna - Ettore era stato male. Nel pomeriggio era rientrato a casa e mi aveva raccontato di aver avuto problemi di orientamento, la sera aveva accusato lo stesso malore, tanto che volevo accompagnarlo in ospedale ma poi abbiamo cenato e sembrava tutto a posto".Giovanella si stringe attorno ai quattro figli cercando la forza di reagire. Ettore De Luca quando martedì è uscito da casa indossava una camicia bianca con le maniche rimboccate ai gomiti e pantaloni beige.