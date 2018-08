Dai siciliani habitué ai turisti internazionali, chiunque si trovi a percorrere, gradino dopo gradino, la piccola “Scesa Morgana” - che dal Corso Umberto conduce al locale - non si aspetterà certo di trovarsi dinanzi ad un lounge bar avanguardistico, rimodulato, per l’occasione, a residenza delle fotografie del noto fotografo tedesco. Le foto di Von Gloeden, ambigue e tabù, considerate da tutti come una forma di protesta alla massificazione del pensiero, trovano finalmente il luogo giusto per uscire allo scoperto, mettendo in scena una forma d’arte, quella del nudo artistico/realistico, ormai assopita da tempo.alla perfezione ad accogliere questa sorta di mostra semi-permanente, supportata da un mood sicilianissimo che imperversa all’interno dello spazio espositivo: maioliche di Caltagirone si alternano a stucchi total white, putti in versione pixelata si mescolano a teste di moro in formato maxi size, mentre rosoni dorati, pattern stilizzati e fregi arzigogolati simili a quelli delle chiese barocche, proiettano il cliente verso un mondo intriso di una sicilianità prorompente, raffinata ed elegante, che gioca con luminescenze e riflessi eterei e misteriosi.sboccia in un giardino di arance, un luogo dal bianco purissimo, dove ogni superficie cattura i frammenti della notte, riflettendoli e proiettandoli con una luce nuova, cangiante e sfaccettata. Un giardino selvatico, nascosto e riservato, chiamato Ibiscus Garden, piccolo mistero a cielo aperto che, la notte di giorno 8 agosto, diventerà dimora di figure umane maschili e femminili, vestite di soli pepli e che faranno rivivere le atmosfere de “i ragazzi di Von Gloeden”. Circondati da uno scenario dove ogni cosa diventa incanto e suggestione, questi corpi seminudi s’immedesimeranno nel ritrarre i giovani taorminesi di un tempo, in pose ispirate alla classicità. Come i nudi maschili e femminili usati per realizzare centinaia di cartoline che divennero famosissime in Europa ed in America, queste silhouette umane saranno in grado di evocare il talento del grande artista, la sua perizia tecnica e naturalmente la tensione erotica che sapeva creare in ogni singola istantanea. Durante questa celebrazione di nudità e desiderio, di bellezza e vacuità, la serata culminerà con la presentazione della t-shirt ufficiale 2013 del Morgana Luxury Lounge, nata in collaborazione con il fashion brand Giant.