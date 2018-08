conquistando il secondo posto, ha chiuso con un soddisfacente piazzamento la fase finale, vinta dal Savona. La formazione allenata da Zoltan Fazekas e Peppe Dato, dopo aver perso le prime partite contro le squadre più forti della categoria, è infatti riuscita a battere prima la Florentia, sconfitta ieri sera per 10 a 5 e poi la Recco, superata oggi ai tempi supplementari per 10 a 9, riuscendo a conquistare così un meritatissimo quinto posto, immediatamente dopo la Canottieri Napoli.Siamo una squadra giovane ed è chiaro che, in certe occasioni, subiamo la forza delle grandi squadre del Nord – aggiunge – ma, dopo le sconfitte in semifinale, abbiamo centrato l’obiettivo che era il quinto posto”. Zoltan Fazekas è dunque molto soddisfatto della prestazione dei suoi. “Siamo tra le squadre più forti d’Italia per la nostra categoria – ha aggiunto – e per noi e per la società è un grande orgoglio essere arrivati quinti in Italia”.Adesso è un meritato riposo quello che aspetta i giovani rossazzurri, ma da settembre si ricomincia. “Partiremo da questo quinto posto – ha proseguito mister Fazekas – e, da settembre, ricominceremo a lavorare tanto per ottenere risultati sempre migliori per noi e per tutto il settore giovanile della pallanuoto etnea”.