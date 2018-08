Scena grottesca al Villaggio Ippocampo di Mare al momento del ritrovamento di un corpo senza vita. Attorno al cadavere di un uomo ancora vestito e con le scarpe bianche ai piedi vicino a una sediolina abbandonata, i bagnanti continuavano a prendere il sole e a fare il bagno. La giornata sulla spiaggia è andata avanti su quel tratto di litorale nonostante il mare questa mattina avesse trascinato sulla battigia un cadavere.ha chiesto cosa fosse successo, allora è tornato al suo posto ed ha preso sdraio e ombrellone e, lentamente, si è allontanato.La vittima è Nicolò Ciancio, 46 anni, di Militello in Val di Catania. Ciancio, che lavorava come infermiere in una struttura sanitaria di Augusta, si era allontanato da casa ieri sera.. La salma è stata riconsegnata, come disposto dalla magistratura, alla famiglia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, l'infermiere potrebbe essere caduto finendo a mare a causa di un malore. I carabinieri stanno cercando l'auto con cui Ciancio si è allontanato da casa per cercare di localizzare il posto.era morto per annegamento un pensionato.