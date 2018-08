Secondo simulazioni effettuate tra le 17 e le 18, in orario di punta, quindi, dai Vigili urbani, la più critica delle deviazioni - quella che, da viale Andrea Doria passa dalle vie Etnea, Ingegnere e Caronda per reimmettersi sulla circonvallazione -, veniva percorsa mediamente in otto minuti primi. Sei minuti ci volevano invece per compiere il percorso dalla via Gaifami al viale Doria, attraverso le vie Di Matteo, dell’Ova, Albertone e del Bosco.“Avevamo parlato – ha spiegato l’assessore alla Viabilità Rosario D’Agata – di un piano ‘in progress’ e così è stato. Stamattina una squadra di esperti ha monitorato lo stato della circolazione rilevandone le criticità e si è operato immediatamente per risolverle. Per esempio rimuovendo, grazie ai mezzi della Sostare, le auto che impedivano che il flusso della circolazione fosse fluido. Ringraziamo inoltre le Forze dell’Ordine e la Protezione civile per il lavoro svolto”.Grazie all’impegno delle 13 pattuglie impiegate, più due vigili motociclisti per il pronto intervento, e anche ai dipendenti dell’Ufficio del traffico, abbiamo potuto far sì che questa giornata trascorresse senza troppi disagi per gli automobilisti. Ma ringraziamo anche i cittadini che con i loro suggerimenti ci hanno consentito di risolvere i problemi legati alla circolazione nelle zone più critiche”.– oltre che richieste di chiarimenti sui percorsi alternativi – al numero verde istituito dal Comune, il 800887077, che continuerà a rispondere dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30 e martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17.“Abbiamo fatto presente alla ditta – ha spiegato Bosco - che ciò consentirebbe di velocizzare ulteriormente il percorso di rientro sulla circonvallazione e sono certo che si troverà al più presto la soluzione più idonea per rimuoverla. Magari in orario notturno, per evitare ulteriori problemi di circolazione, in quanto i lavori comporterebbero sostanzialmente l’apertura di un piccolo cantiere che deve essere messo in sicurezza. Ma anche questo sarà valutato momento per momento”.per consigliare ai cittadini di tenersi lontani dal tratto della circonvallazione chiuso, scegliendo strade alternative alla via Etnea, come il viale Fleming, la via Vincenzo Giuffrida e il viale Vittorio Veneto.