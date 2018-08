“The nightless city” è il titolo del film, tratto da un racconto di Francesca Scotti, le cui riprese sono cominciate oggi a Catania con alcune scene in piazza Duomo, davanti al Municipio. Il lungometraggio è diretto dalla regista Alessandra Pescetta, ha come protagonisti Maya Murofushi e Giovanni Calcagno e sarà ambientato completamente a Catania. Produttori del lungometraggio, che si avvale del supporto della Catania Film Commission, sono Alessandra Pescetta e Giovanni Calcagno per “La casa dei santi”. Il progetto prevede anche un laboratorio per la formazione dei tecnici.