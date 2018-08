la cui portiera era stata appena forzata da due persone all’evidente scopo di rubare l’auto medesima (posteggiata in viale Odorico da Pordenone) ha allertato gli agenti. A tentare di rubare la vettura erano stati in due, i quali, comprendendo di essere stati scoperti sono fuggiti a bordo di una Opel Tigra. Attivate le ricerche, dopo alcuni minuti le Volanti hanno rintracciato e bloccato la Opel Tigra, a bordo della quale vi era solo il 24enne per il quale il pm di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima; sono in corso le ricerche del complice.